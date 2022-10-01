2022/10/01 | 17:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نكرر التأكيد على أن الحق في الاحتجاج السلمي أمر أساسي في الديمقراطية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونامي: القوات الأمنية تتعامل بشكل مهني مع المحتجين حتى الان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونامي: القوات الأمنية تتعامل بشكل مهني مع المحتجين حتى الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).