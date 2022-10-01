النزاهة النيابية تحدد مخالفة في إجازة المبنى الطبي المنهار

2022/10/01 | 18:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، انها ستفتتح تحقيقا عاجلا حول انهيار مبنى في الكرداة ببغداد.

وقالت عضو اللجنة النائبة فيان دخيل في بيان صحفي ان “انهيار مبنى المختبر الوطني للتحليلات المرضية في منطقة الكرادة ببغداد يثير الكثير من الاسئلة والشكوك حول منح الموافقات على البناء من قبل هيئة الاستثمار بدون وجود متابعة حقيقية لمعايير السلامة في المباني المشيدة حديثا”.

واضافت اننا “في لجنة النزاهة النيابية سنقوم بفتح تحقيق عاجل لملف انهيار مبنى المختبر الوطني وكشف ملابساته كافة، وكذلك بقية الملفات لهيئة الاستثمار التي تشوبها مخالفات”، لافتة الى ان ” المبنى اعلاه كان من المفترض ان يقام بطابقين فقط لكن تم بناءه من اربعة طوابق مخالفة للمعايير “..

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