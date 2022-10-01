العراق يخسر مباراته الاولى في تصفيات كأس آسيا دون 17 عاماً

2022/10/01 | 18:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خسر منتخب العراق للنائسين بكرة القدم، اليوم السبت، امام نظيره القطري ضمن تصفيات كأس آسيا دون 17 عاماً.

وانتهت المبارة التي جرت ضمن المجموعة االولى للبطولة في العاصمة العمانية مسقط بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل هدف العراق الوحيد اللاعب علي أكبر طاهر في الدقيقة الثالثة من عمر المبارة، فيما سجل هدفي العنابي كاميران احمد (د.



28 ) و خالد الشعيبي (د.



38) .

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