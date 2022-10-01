2022/10/01 | 18:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار مبنى المختبر الاستثماري في ساحة الواثق ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: MkjSEL_XGIo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار مبنى المختبر الاستثماري في ساحة الواثق ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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