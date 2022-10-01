محافظ البصرة لقائد الشرطة الجديد عبر جهاز النداء: لا تباشر بمهامك (فيديو)

2022/10/01 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة طالب محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم السبت، قائد الشرطة الجديد بلقائه قبل المباشرة بمنصبه على خلفيه نداء قائد الشرطة للقطعات الأمنية قبل زيارة المحافظ.واظهر تسجيلا لقائد الشرطة الجديد حصلت عليه (بغداد اليوم)، "توجيه نداء الى قطعات شرطة البصرة بكافة صنوفها"، داعيا إياهم الى "فرض الإجراءات الأمنية والالتزام بمهامهم".ورد محافظ البصرة اسعد العيداني على نداء قائد الشرطة بذات التسجيل الصوتي بدعوته الى زيارته قبل المباشرة.وقال العيداني "عليك زيارة المحافظ باعتباره رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة ومن ثم اقرر تكليفك من عدمه".

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