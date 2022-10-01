2022/10/01 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادكشفت مصادر امنية مطلعة، اليوم السبت، عن اوامر مباشرة تحدد آلية حركة الارتال العسكرية في المحافظات العراقية.

وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "في ظل الاوضاع الراهنة في بغداد من ناحية وجود المظاهرات في اكثر من منطقة تم اصدار اوامر مباشرة تحدد الية حركة الارتال العسكرية في العاصمة وبقية المحافظات وان تكون من خلال العمليات المشتركة".

واضافت، انه "يمنع دخول اي رتل عسكري الى بغداد او اي محافظة لاي جهة امنية الا بموجب اذن مسبق مع الاشارة الى تاكيد منع بروز اي مظاهر مسلحة في اي منطقة واتخاذ كافة الاجراءات الفورية من ناحية تطبيق القانون على المخالفين".

واشار الى ان "اي مظاهر مسلحة سيجري اعتبارها مخالفات تهدد الامن والاستقرار وسيتم التعامل معها فورا من الناحية القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوامر مباشرة حيال حركة "الارتال العسكرية" في المحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوامر مباشرة حيال حركة "الارتال العسكرية" في المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).