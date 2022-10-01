مواجهات بين المتظاهرين والقوات الامنية بالحجارة في البصرة (فيديو)

2022/10/01 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، السبت، مقطع مصور خاص يوضح اندلاع مواجهات بين المتظاهرين والقوات الامنية بالحجارة في محافظة البصرة.

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