بينها تابعة للتحالف.. طائرات مسيرة في سماء بغداد

2022/10/01 | 18:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بوجود 6 طائرات مسيرة في سماء بغداد، بينها تابعة للتحالف الدولي.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "6 طائرات مسيرة تتواجد في سماء بغداد والمنطقة الخضراء".وبين، أن "5 من هذه الطائرات تابعة لقوات التحالف الدولي، وواحدة منها للقوات العراقية".ونوه المصدر إلى أن "هذه الطائرات غير مسلحة وهي فقط للتأمين والرصد".

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