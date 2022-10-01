2022/10/01 | 18:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZOA74FEyIqk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ساحة التحرير تغص بالمتظاهرين وهتافات غاضبة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ساحة التحرير تغص بالمتظاهرين وهتافات غاضبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).