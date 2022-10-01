هل سيمنع ترامب من الترشح للرئاسة؟

2022/10/01 | 18:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل وثق فيديو غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل السورية؟ وهل تظهر صورة طوابير طويلة لفرار روس من التجنيد عبر الحدود؟ وهل يمنع مشروع قانون ترامب من الترشح للرئاسة؟

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