العراق يخسر من قطر في آسيوية الناشئين

2022/10/01 | 18:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: خسر المنتخب العراقي، السبت 10/01/2022، أمام نظيره القطري بهدفين لهدف، ضمن...

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