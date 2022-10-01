2022/10/01 | 18:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إذا كنت من محبي شرب القهوة بكثرة، فلا بد أن تعلم أن القهوة نشأت بالفعل في المنطقة العربية.انتشار البن العربي أو “أرابيكا” شاهد على هذا التاريخ.نقدم بعض المعلومات للتعرف على أشياء قد لا تعرفها عن تاريخ القهوة.1- العالم مدين لليمن بالقهوة يُعتقد أن حبوب البن الأولى قد تم تحميصها […]

ظهرت المقالة القهوة..



5 معلومات عن التاريخ المميز لمعشوقة العرب أولاً على ايرث نيوز.

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