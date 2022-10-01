أردوغان: ننصح الحكومة اليونانية بالابتعاد عن الاستفزازات التي ستؤدي إلى كارثة لها ولشعبها

2022/10/01 | 18:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستحافظ على موقفها المبدئي الحازم بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي “الناتو” لغاية وفائهما بالتعهدات المقدمة لأنقرة.

وقال أردوغان في كلمة له خلال مشاركته في افتتاح السنة التشريعية الجديدة في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة اليوم “سنحافظ على موقفنا المبدئي والحازم في هذا الخصوص بشأن (عضوية السويد وفنلندا في الناتو)، لغاية الوفاء بالتعهدات المقدمة لبلدنا”.

وأضاف أردوغان أن “تركيا ليست في وضع يسمح لها بتقديم تنازلات لأحد فيما يتعلق بمسألة الإرهاب، باعتبارها دولة تحارب الإرهاب منذ ما يقرب من 40 عاما، وقدمت ضحايا بعشرات الآلاف من مواطنيها خلال حربها ضد الإرهاب”.



وأشار إلى أن “العمليات الأمنية التركية في شمال العراق وسوريا منعت الإرهابيين الانفصاليين من الحركة”.

يذكر ان مذكرة ثلاثية قد تم توقيعها بين تركيا وفنلندا والسويد في قمة الناتو التي عقدت يوم 28 حزيران الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد، وعُقد الاجتماع الأول للآلية المشتركة الدائمة في 26 آب الماضي بمدينة فانتا الفنلندية.



وبشأن تسليح اليونان جزر في بحر إيجه، قال أردوغان إن “تشجيع اليونان التي تسلّح الجزر، يتعارض مع المنطق والتفاهم وروح التحالف”، مؤكدا أن “سياسات التحريض والتصعيد لم ولن تكون لصالح أحد”.

وأضاف “ندرك جيدا من أطلق العنان لليونان من أجل التهجم علينا، ونعلن في كل فرصة أننا على دراية باللعبة التي تحاك ضدنا، وننصح الحكومة اليونانية بالابتعاد عن الاستفزازات التي ستؤدي إلى كارثة لها ولشعبها”.

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