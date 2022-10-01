(بالصور).. منتخب قطر للناشئين يقلب الطاولة ويتغلّب على ناشئة العراق في تصفيات آسيا للناشئين

2022/10/01 | 18:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر المنتخب العراقي، اليوم السبت، أمام شقيقه القطري، بنتيجة (2-1)، ضمن تصفيات آسيا للناشئين، المقامة حاليا بالعاصمة العمانية مسقط.

تقدم العراق مبكرا عن طريق علي أكبر بالدقيقة 3، وتعادل المنتخب القطري عن طريق كاميران أحمد في الدقيقة 28، وتمكن خالد الشعيبي من خطف هدف الفوز للعنابي بالدقيقة 28.

بهذا الانتصار، تصدرت قطر الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما بقي العراق دون نقاط.

وتضم المجموعة أيضا منتخبات “عمان والبحرين ولبنان”.

ولم يظهر المنتخب العراقي بالصورة المطلوبة في اللقاء رغم البداية الجيدة، وسيطر منتخب قطر على مجريات المباراة، وحافظ على التقدم بالشوط الثاني.

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