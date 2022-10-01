متظاهرو ساحة النسور يمهلون الأحزاب حتى الـ25 من الشهر الجاري.. (فيديو)

2022/10/01 | 18:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متظاهرو “ساحة النسور” ببغداد، بيانهم الختامي، وذلك بمنح مهلة للأحزاب حتى الـ 25 من الشهر الجاري، لترك العملية السياسية وتصفيرها.

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