2022/10/01 | 19:00 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأمني تجدد مطالبتها المتظاهرين بالانتباه من المندسين وتؤكد اعتقال عدد منهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/01 | 19:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تجدد مطالبتها المتظاهرين بالانتباه من المندسين وتؤكد اعتقال عدد منهم) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تجدد مطالبتها المتظاهرين بالانتباه من المندسين وتؤكد اعتقال عدد منهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).