2022/10/01 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدسة بغداد اليوم تنقل اجواء التظاهرات في التحرير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدسة بغداد اليوم تنقل اجواء التظاهرات في التحرير) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدسة بغداد اليوم تنقل اجواء التظاهرات في التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).