مدير الدفاع المدني يتحدث عن اخر التطورات بشأن انهيار مبنى الكرادة

2022/10/01 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادنفى مدير عام الدفاع المدني كاظم بوهان، السبت، وجود اية معلومات مؤكدة بشأن اعداد العالقين تحت ركام بناية المختبر الوطني في ساحة الواثق ، مبينا انه تم انقاذ 13 محاصرا. وقال بوهان في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان " عمليات انقاذ العالقين تحت ركام بناية المختبر الوطني في ساحة الواثق، مستمرة حيث تم انقاذ 13 محاصرا في وقت مازال العمل مستمرا لإنقاذ 6 الى 4 اشخاص عالقين". واشار الى ان"فرق الانقاذ مستمرة في ازالة الانقاض من المبنى بشكل دقيق لمنع وقوع خسائر بشرية في صفوف العالقين"، مؤكدا ان "الدفاع المدني لا يمتلك معلومات كافية دقيقة عن اعداد المحاصرين". وتابع ان "سبب الحادث غير معروف لغاية الان وسيتم التدقيق في ملابساته فور الانتهاء من اجلاء المصابين والعالقين تحت الركام".

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