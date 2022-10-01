2022/10/01 | 19:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب نبيل المرسومي:

انخفضت الايرادات النفطية للعراق في شهر ايلول الماضي باكثر من مليار دولار قياسا بشهر آب الماضي وبنحو ملياري دولار قياسا الى شهر تموز الماضي اذ بلغت تلك الايرادات 8.773 مليار دولار في شهر ايلول منخفضة من 9.784 مليار دولار في شهر آب و 10.6 مليار دولار في شهر تموز الماضي ، والسبب في الانخفاض يرجع الى انخفاض سعر برميل بيع النفط العراقي من 104 دولار في شهر تموز الى 96.05 دولار في شهر آب ثم الى 88.83 دولار في شهر ايلول علما ان العراق مازال غير قادر على الوصول الى حصته الانتاجية المحددة له من اوبك بلس والبالغة 4.651 مليون برميل يوميا في حين ان انتاج العراق الحالي لم يزد عن 4.525 مليون برميل يوميا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسار النازل لايرادات النفط العراقية !!.. نبيل المرسومي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسار النازل لايرادات النفط العراقية !!.. نبيل المرسومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).