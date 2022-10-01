ائتلاف المالكي: الازمة السياسية لن تحل الا بـ “طريقتين”

2022/10/01 | 19:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف ائتلاف دولة القانون،اليوم السبت، عن طرق مجدية لحل الأزمة السياسية والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما اعتبر عودة جلسات البرلمان “خطوة بالاتجاه الصحيح”.

وقال النائب عن الائتلاف محمد السوداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “انعقاد جلسة مجلس النواب وانتخاب النائب الاول تعتبر خطوة جيدة بعد توقف دام لأكثر من شهرين”، مطالبا”اللجان النيابية بممارسة اعمالها اليومية، باعتبارها أساس عمل المجلس”.

وأضاف، أن “الازمة السياسية الحالية لن تحل الا وفق طريقتين: الاولى تتمثل باعتماد مبداً الحوار، باعتبار أن الحوار الجاد والبناء يعد الوسيلة الوحيدة للخروج من الازمة”.

وأوضح النائب عن دولة القانون، أن “الطريقة الثانية ترتبط بشراكة كل القوى السياسية ووفق استحقاقاتها الانتخابية وتشترك جميعها في حكومة خدمة وطنية؛ ليشهد البلد استقراراً امنياً وسياسياً واقتصادياً، وتقدم خدمات”.

وبين السوداني: “إذا لم يتم الاعتماد على هذه الطريقتين فان الازمة السياسية ستبقى قائمة، ولن تنحل”، محذراً من “استمرار الخناق السياسي الذي سيصعب من تشكيل حكومة تقدم خدمات للشعب العراقي”.

وفي وقت سابق، عقد مجلس النواب، أول جلساته بعد توقف دام لاكثر من شهرين بعد دخول المتظاهرين الى قبة البرلمان.

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