خبير: واردات العراق من النفط انخفضت ملياري دولار خلال شهرين

2022/10/01 | 19:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، السبت، إن واردات العراق من النفط انخفضت ملياري دولار خلال شهرين.

وذكر المرسومي في تدوينة بعنوان “المسار النازل لايرادات النفط العراقية” تابعها “ناس”، (1 تشرين الأول 2022)، “انخفضت الايرادات النفطية للعراق في شهر ايلول الماضي باكثر من مليار دولار قياسا بشهر آب الماضي وبنحو ملياري دولار قياسا الى شهر تموز الماضي”.

وأضاف، “اذ بلغت تلك الايرادات 8.773 مليار دولار في شهر ايلول منخفضة من 9.784 مليار دولار في شهر آب و 10.6 مليار دولار في شهر تموز الماضي”.

وأوضح الخبير، “والسبب في الانخفاض يرجع الى انخفاض سعر برميل بيع النفط العراقي من 104 دولار في شهر تموز الى 96.05 دولار في شهر آب ثم الى 88.83 دولار في شهر ايلول، علما ان العراق مازال غير قادر على الوصول الى حصته الانتاجية المحددة له من اوبك بلس والبالغة 4.651 مليون برميل يوميا في حين ان انتاج العراق الحالي لم يزد عن 4.525 مليون برميل يوميا”.

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