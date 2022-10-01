انطلاق مسيرات احتجاجية في كربلاء استذكار لانتفاضة تشرين (صور)

2022/10/01 | 19:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق مسيرات احتجاجية استذكارا لانتفاضة تشرين.

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