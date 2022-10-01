توجيه لمديريات شرطة بغداد حول المبنى المنهار

2022/10/01 | 19:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق عماد محمد محمود، توجيهاً لمديريات شرطة بغداد والنجدة والمرور، بشأن حادثة انهيار مبنى "المختبر الوطني للتحليلات المرضية " في ساحة الواثق وسط بغداد.

وذكر بيان لوكالة شؤون الشرطة، ان "وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود وجه مديريات شرطة بغداد و شرطة النجدة والمرور بتقديم المساعدة الفورية واللازمة والتعاون التام مع مديرية الدفاع المدني بخصوص حادثة البناية المنهارة في بغداد ومد يد العون الى المواطنين وبالاخص الجرحى والمصابين".

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