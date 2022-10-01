2022/10/01 | 19:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: saU9NyRkUH8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. تغطية خاصة لتظاهرات إحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر.. تغطية خاصة لتظاهرات إحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).