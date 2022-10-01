المندلاوي يدعو لفتح تحقيق عاجل لتشخيص اسباب انهيار مبنى الكرادة

2022/10/01 | 19:18 - المصدر: قناة التغيير

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المندلاوي يدعو لفتح تحقيق عاجل لتشخيص اسباب انهيار المبنى وكشف الجهة التي اعطت الاجازة الاستثمارية

عزى النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد محسن المندلاوي ، عوائل ضحايا حادثة انهيار بناية المختبر الوطني للتحليلات المرضية في منطقة الكرادة ، داعيا الحكومة الى فتح تحقيق عاجل لتشخيص اسباب انهيار المبنى وكشف الجهة التي اعطت الاجازة الاستثمارية للبناء ومطابقتها للمتطلبات الهندسية المطلوبة ، ومحاسبة الجهات المتورطة في الحادث المأساوي و التي اهملت وسائل السلامة وإحالتها للقضاء ، و بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة اخرى .

وقال المندلاوي في بيان اليوم السبت ١ تشرين الاول ٢٠٢٢ : تابعنا وبأسف بالغ حادثة انهيار بناية المختبر الوطني وما سبقتها من حوادث مماثلة سيما الحرائق في ابنية المستشفيات الحكومية ، وبشكل يعكس اهمال كبير في إجراءات السلامة العامة ، فضلا عن وجود فساد يشوب إجراءات الانشاء وضعف رقابة الجهات المانحة لاجازات البناء وما يتبعها من إجراءات فحص متانة الأبنية .

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