انتهى بها المطاف فوق مرحاض.. شاهد ما حدث مع سيارة بقيمة مليون دولار

2022/10/01 | 19:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مالك سيارة من طراز ماكلارين P1 في ولاية فلوريدا الأمريكية صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها إن مياه الفيضانات الناجمة عن إعصار "إيان" دمرت سيارته التي تبلغ قيمتها مليون دولار بالإضافة إلى سيارة أخرى من نوع رولز رويس بيضاء كانت في نفس المرآب بالوقت الذي وقع فيه الفيضان.

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