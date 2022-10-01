الاول على العراق.. انجاز وتطوير 400 شارع وزقاق في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء (صور)

2022/10/01 | 19:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام قضاء الهندية، التابع

لمحافظة كربلاء المقدسة، السبت،

عن تطوير نحو ٤٠٠ شارع وزقاق في القضاء،

فيما اكد أن قضاء الهندية يعد الاول على

اقضية العراق من حيث تطويرها.

وقال منتظر الشافعي في حديث

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