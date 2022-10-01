(بالصور).. تعثّرجديد لليفربول بعد تعادله مع ضيفه برايتون بثلاثة أهداف

2022/10/01 | 19:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يستطع ليفربول تصحيح مساره بعد فترة التوقف الدولي، وتعثّر من جديد في ملعبه أنفيلد بالتعادل مع ضيفه برايتون (3-3)، اليوم السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ولعب لياندرو تروسارد دور البطولة في المباراة بعدما سجل ثلاثية “هاتريك” لصالح برايتون في الدقائق 4، 17 و83، فيما دوّن روبرتو فيرمينو ثنائية للريدز (د 33 و54) قبل أن يسجل آدم ويبستر لاعب برايتون هدف ليفربول الثالث بالخطأ في مرمى فريقه.

واستقر ليفربول في المركز التاسع بوصوله للنقطة العاشرة، وحافظ برايتون على مكانه بين الكبار، محتلا المركز الرابع مؤقتا برصيد 14 نقطة.

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