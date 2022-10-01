تعادل بطعم الهزيمة

2022/10/01 | 19:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتراجع إلى المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

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