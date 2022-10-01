الموقف المروري في بغداد

2022/10/01 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت مديرية المرور، مساء اليوم السبت، الموقف في العاصمة بغداد مع استمرار تظاهرات ساحة التحرير.

وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل لوكالة الأنباء الرسمية، إن "طريق ساحة النسور أعيد فتحه بعد انتهاء تظاهرة اليوم ومازالت ساحة التحرير والشارع المؤدي من السنك للتحرير مغلقين".

وأضاف "بالنسبة للشوارع القريبة من ساحتي التحرير ومنطقة السنك فهناك فلاتر (سيطرات) لتفتيش العجلات لتأمين تظاهرة التحرير"، مشيراً إلى أن "بقية الطرق في بغداد مفتوحة".

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