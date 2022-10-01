2022/10/01 | 20:04 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف الوطنية يدعو المتظاهرين الى الحفاظ على سلمية التظاهرات ويطالب الحكومة باحترام حق التعبير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/01 | 20:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف الوطنية يدعو المتظاهرين الى الحفاظ على سلمية التظاهرات ويطالب الحكومة باحترام حق التعبير) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف الوطنية يدعو المتظاهرين الى الحفاظ على سلمية التظاهرات ويطالب الحكومة باحترام حق التعبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).