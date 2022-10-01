محافظ بغداد: الاستعانة بالأدلة الجنائية والتحليل الهندسي لبيان أسباب انهيار المبنى

2022/10/01 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم السبت، الاستعانة بالأدلة الجنائية والتحليل الهندسي لبيان أسباب انهيار مبنى الكرادة، فيما حدد الجهات التي من الممكن أن تشارك في اللجنة التحقيقية.وقال العطا للوكالة الرسمية، إن “التحقيق بالحادثة يجب أن يركز على معرفة ملابسات حادث انهيار البناية ومتى تم انشاؤها وموعد استلامها وهل تمتلك موافقات وإجازة رسمية”، مبينا أن “تلك الاجراءات سيتم التحقيق فيها”.وأضاف، أنه “ستتم الاستعانة بالأدلة الجنائية والتحليل الهندسي للوقوف على الأسباب الرئيسة، ومحافظة بغداد وأمانة العاصمة ودائرة بلدية الغدير والدفاع المدني حاضرون لجمع المعلومات الأولية للوقوف على أسباب انهيار المبنى”.وأكد أن “أمانة بغداد والمحافظة وهيئة استثمار بغداد التي منحت إجازة البناء ربما ستكون في اللجنة التحقيقية التي وجه رئيس الوزراء بتشكيلها للوقوف على أسباب الحادث”.ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار وفتح تحقيق بالحادثة.وقال الكاظمي في تغريدة له “وجهنا الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار، راجين أن يمن الله بالصحة عليهم”.وأضاف: “ووجهنا بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة”، لافتاً إلى أن “الحادث يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد، وإيقاف منح الإجازات العشوائية، وقد واجهت- للأسف- بسببها انتقادات عدة”.

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