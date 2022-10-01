نائب عن الفتح يتحدث عن العقبة الاساسية في خطوات تشكيل الحكومة

2022/10/01 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن كتلة الصادقون المنضوي في تحالف الفتح، رفيق الصالحي، السبت، الحزبين الكرديين الى حسم مفاوضاتهم باختيار مرشح لمنصب رئيس الجمهورية بأسرع وقت، مشيرا الى ان حسم اختيار مرشح الحزبيين سيسرع في تشكيل الحكومة وانهاء الانسداد السياسي.وقال الصالحي في تصريح صحفي، إن “العقبة الأساسية في تشكيل الحكومة والمضي في العملية السياسية هي قضية اختيار مرشح الحزبين الكرديين لمنصب رئاسة الجمهورية”.ودعا الصالحي الحزبين الكرديين الى “حسم مفاوضتهم باختيار مرشح لمنصب رئيس الجمهورية بأسرع وقت لكون أي تأخيره سيدخلنا في مشاكل جديدة” .وأكد أنه “يتوجب على الحزبين وخلال أسبوع ان يحسما امرهما في قضية اختيار مرشح واحد متفق عليه او المجيء الى قبة البرلمان بمرشح لكل منهما وبالتالي سيكون الفصل من قبل نواب الشعب كما حصل في 2018” .

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