2022/10/01 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( تصريح صحفي ) __ نؤمن بأن الاحتجاج السلمي الذي كفله الدستور هو إحدى الوسائل الضاغطة في إطار إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، والسبيل الأمثل لتصحيح مسارات العملية السياسية وتقويم الأداء الحكومي.نشد على أيدي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ائتلاف المالكي يوجه رسالة للمتظاهرين: “سنحقق مطالبكم” المركز الخبري الوطني.

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