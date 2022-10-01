2022/10/01 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابات في تظاهرات التحرير (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات في تظاهرات التحرير (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات في تظاهرات التحرير (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).