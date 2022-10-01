الكشف عن سبب انهيار بناية المختبر الوطني وعدد المحاصرين تحت الانقاض

2022/10/01 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن اسباب انهيار بناية مختبر الوطني في ساحة الواثق ضمن الكرادة، مبينا ان صاحب البناية اضاف طابقين الى العمارة المكونة من اربعة طوابق تسببت في انهيار البناية لعدم تحمل اساساتها.وقال مدير العلاقات و الاعلام المديرية العميد جودت عبدالرحمن، لـ(بغداد اليوم) ان " التقرير الرسمي سيصدر من قبل خبراء الأدلة الجنائية، لكن وفق رؤيتنا في الميدان فان العمارة كانت من أربعة طوابق اضيفت لها طابقين في سنة 2018 او 2019، ومع سوء الاساسات كانت سبب الانهيار بشكل رئيسي"، مبينا ان " تقرير خبراء الأدلة الجنائية هو من سيحسم الامر قريباً".واضاف انه "لغاية الان لم نسجل أي حالة وفاة جراء انهيار عمارة في ساحة الواثق والبحث جاري على الجثث، وقد تمكنا من انقاذ (13) شخصا"، مبينا انه "وحسب شهود العيان اكدوا ان هناك من 3 الى 4 اشخاص مازالوا تحت الأنقاض".وتابع عبد الرحمن "رغم استمرار عمليات البحث من خلال عمليات الإنقاذ الخفيف والثقيل لم نجد أي جثة، وعمليات البحث مستمرة، ومن الممكن انتهاء عمليات البحث خلال الثلاثة ساعات المقبلة، او ربما يبقى العمل متواصل لغاية الصباح".

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