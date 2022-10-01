2022/10/01 | 20:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة...

ظهرت المقالة نصر الله: كيف يمكن للعراقيين نسيان وقفة ايران معهم ضد داعش..



والعرض الأمريكي بشأن ترسيم الحدود خطوة مهمة أولاً على المسلة.

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