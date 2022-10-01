دولة القانون النيابية: الاحتجاج السلمي السبيل الأمثل لتقويم الأداء الحكومي

2022/10/01 | 20:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدرت كتلة دولة القانون النيابية، السبت 10/01/2022، بيانا بشأن ذكرى تظاهرات...

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