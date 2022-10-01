2022/10/01 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر راديو "سوا-المشرق" بدءا من اليوم 1 أكتوبر موجات الـ FM منتقلا إلى العالم الرقمي ليقدم ميزات تفاعلية حديثة عبر الموقع الإلكتروني www.radiosawa.com

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