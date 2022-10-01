ترخيص استخدام علاج جديد لمرض التصلب الجانبي الضموري يثير جدلًا.. فهل هو فعّال؟

2022/10/01 | 21:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إذن الاستخدام لعلاج جديد للتصلب الجانبي الضموري.وفيما يصف البعض هذا القرار بأنه "نصر كبير"، يشكك البعض الآخر بفعالية الدواء.متى سيكون العلاج متاحًا وما هو رد الفعل على قرار إدارة الغذاء والدواء

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