2022/10/01 | 21:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حارس نادي "ضمك" ساهم بفوز فريقه بهدفين نظيفين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. هدف "تاريخي" لحارس مرمى بالدوري السعودي يشعل مواقع التواصل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. هدف "تاريخي" لحارس مرمى بالدوري السعودي يشعل مواقع التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).