بمواصفات مهمة.. تحدي لسامسونغ بواحد من أفضل هواتف أندرويد

2022/10/01 | 21:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهّز الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة.

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