2022/10/01 | 21:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة، السبت 10/01/2022، أبرز ما تحدث به القائد العام...

ظهرت المقالة الكاظمي في ذكرى انتفاضة تشرين: على القوى السياسية الاستماع الى مطالب المتظاهرين أولاً على المسلة.

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