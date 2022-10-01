مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ازقة السعدون

2022/10/01 | 21:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: مصادمات بين القوات الأمنية و المتظاهرين في ازقة السعدون pic.twitter.com/zcC5PQ8NgE —...

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