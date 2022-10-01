شاهد بالفيديو.. نجدد لمرشحنا السوداني لرئاسة الحكومة وان كان هناك ملاحظات ستناقش

2022/10/01 | 21:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tcex-YzG0SU

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