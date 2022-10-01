بهدف تعزيز الأمن والاستقرار.. إجراءات أمنية واسعة في مناطق متفرقة بمحافظة ميسان

2022/10/01 | 21:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفّذت القطعات الأمنية التابعة لقيادة عمليات ميسان، إجراءات أمنية واسعة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، أن “هذه الاجراءات تضمنت تفتيش دقيق للاشخاص والعجلات في عدد من أقضية ونواحي المحافظة”، مشيرة الى أن “الهدف منها هو تعزيز الامن والاستقرار”.

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