2022/10/01 | 22:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح التميمي : هنالك رجل في الكواليس يقود وزيرة | المعادلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2hBC7_4xUzY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صباح التميمي : هنالك رجل في الكواليس يقود وزيرة | المعادلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صباح التميمي : هنالك رجل في الكواليس يقود وزيرة | المعادلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).