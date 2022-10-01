2022/10/01 | 22:02 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو الامانة العامة لامتداد يعلن استقالته ويؤكد: نهاية المعركة لا تعني نهاية الحرب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/01 | 22:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو الامانة العامة لامتداد يعلن استقالته ويؤكد: نهاية المعركة لا تعني نهاية الحرب) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو الامانة العامة لامتداد يعلن استقالته ويؤكد: نهاية المعركة لا تعني نهاية الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).