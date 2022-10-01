القوات الامنية تستعيد السيطرة على ساحة التحرير

2022/10/01 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استعادت القوات الأمنية العراقية السيطرة على ساحة التحرير وسط بغداد، مساء اليوم السبت، فيما باشرت بمطاردة مثيري الشغب المندسين بين المتظاهرين.

وقال مصدر أمني في حديث صحفي، إن “تعزيزات أمنية وصلت إلى ساحة التحرير حيث يتظاهر المئات من العراقيين، وتمكنت من تفريقهم واستعادة السيطرة على الساحة”.

وأكد المصدر أن “القوات الأمنية استعادت السيطرة بالكامل على ساحة التحرير وصولاً إلى ساحة الطيران وأبعدت المتظاهرين باتجاه مستشفى الجملة العصبية”.

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