رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية توحيد الصف وتكاتف الجميع والتفاهم الوطني

2022/10/01 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان صحفي لرئاسة الجمهورية ” بحث الأوضاع العامة في البلد، والتطورات السياسية”.

واضاف البيان “تمّ التأكيد على أهمية توحيد الصف الوطني وتكاتف الجميع والتفاهم الوطني وتغليب المصالح العليا للبلد، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة للبلد والاستحقاقات المُنتظرة، والاستجابة لتطلعات العراقيين في تحسين أوضاعه الخدمية والمعيشية.

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